Строительство нового зоопарка в Екатеринбурге отложили на 2025 год

Строительство нового зоопарка «ЗОО-парк», который планируется создать в микрорайоне Новокольцовский в Екатеринбурге, перенесли на 2025 год. Об этом сообщили во время презентации концепции развития Октябрьского района на полях международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Предполагается, что проект реализуют к 2030 году, пишет Е1. Ранее строительство планировалось начать в 2020 году.

Новый зоопарк должен появиться на юго-востоке города в микрорайоне Новокольцовский (проект комплексного освоения территории с жилой зоной площадью 100 га и численностью населения около 20 тыс. человек). Концепцию зоопарка представила группа «Синара» летом 2018 года. Его общая стоимость предварительно оценивается в 5 млрд руб. Потенциальная аудитория нового зоопарка оценивается в 4,8 млн человек в год.

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