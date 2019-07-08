Платите ЖКХ и ЖКУ в один клик

Гораздо приятнее оплачивать «коммуналку» в интернет-банке Райффайзен-Онлайн — легко, без комиссии, всего лишь по номеру единого лицевого счета дома или квартиры (ЕЛС). Просто укажите единый лицевой счет своей недвижимости в Райффайзен-Онлайн в разделе «Начисления ЖКУ» и подпишитесь на оповещения о новых начислениях. Одного нажатия на кнопку «Проверить» будет достаточно, чтобы найти все актуальные счета и тут же оплатить их, ну а будущие начисления мы сами найдем и покажем в интернет-банке и мобильном приложении.

Шаг 1.

Узнайте номер единого лицевого счета в личном кабинете госуслуг. Найдите номер ЕЛС квартиры или дома в списке лицевых счетов на dom.gosuslugi.ru (выглядит примерно так — 00ХХ000000). Если найти не удалось, в личном кабинете на том же сайте его можно создать самостоятельно, указав адрес дома, номер квартиры и номер лицевого счета из платежного документа ЖКХ или УК («Оплатить ЖКУ» «Подключить лицевой счет к Личному кабинету» «Подключить»). Если на сайте госуслуг отображается иное, чем в Райффайзен-Онлайн, количество задолженностей, скорее всего, у вас не подключен какой-то лицевой счет (например, за электроэнергию). Чтобы информация по начислениям везде отображалась одинаково, необходимо подключить все счета в вашем личном кабинете на dom.gosuslugi.ru.

Шаг 2.

Быстрый поиск и оплата начислений. В интернет-банке необходимо выбрать раздел «Оплатить» > «Подписаться на начисления», затем пункт «Начисления ЖКУ» и указать номер ЕЛС квартиры или дома. Новые начисления в дальнейшем будут подгружаться автоматически. Для быстрой проверки и оплаты уже выставленных счетов перейдите в пункт «ЖКУ / Оплата поставщикам ЖКУ» в том же разделе. Отметив нужный ЕЛС, нажмите «Проверить» (одновременно можно указать до 10 номеров). В мобильном приложении Райффайзенбанка нужно выбрать раздел «Оплатить и перевести» > «Штрафы, налоги и ЖКУ», затем пункт «Начисления ЖКУ» и ввести ЕЛС квартиры или дома, затем активируйте пункт «Оповещать о новых начислениях» и нажмите «Проверить». Новые начисления теперь будут отображаться в разделе главной страницы «Входящие» > «Начисления».