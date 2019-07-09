Автозавод «Урал» отмечает 75-летний юбилей со дня выпуска первого уральского грузовика

Современные дорожные автомобили Урал NEXT 6x4

Автомобильный завод «Урал» отмечает 75-ю годовщину выпуска первого уральского грузовика. Первый уральский автомобиль «ЗиС-5В», ласково прозванный в народе «Захаром», сошел с конвейера 8 июля 1944 года. За 75 лет, прошедших с момента выпуска «первенца», автозаводом «Урал» на дороги России и всего мира было выпущено свыше 1,4 млн грузовиков, созданы десятки семейств мощных, выносливых и надежных машин. Сегодня автозавод «Урал», благодаря расширению и обновлению модельного ряда с учетом требований рынка грузовой техники и мнения потребителей, развитию товаропроводящей сети, является одним из лидеров российского рынка полноприводных грузовых автомобилей.



В октябре 1941 года правительством страны было принято решение об эвакуации промышленных предприятий в глубокий тыл. 15 октября Московский автозавод приступает к эвакуации работников и оборудования в Ульяновск, Челябинск, Шадринск, Троицк. Решение организовать в Миассе автомоторное и литейное производство, эвакуированных с завода ЗиС, Государственный Комитет обороны страны принял 30 ноября 1941 года. Всего было вывезено 12 800 единиц оборудования, размещенного на 7708 вагонах и платформах. На далекий Урал в конце ноября 1941 года был отправлен эшелон с Московского автозавода с оборудованием цехов моторного и коробки скоростей. Оборудование прибывало на открытых платформах, обледеневшее, занесенное снегом. Разгружая станки, материалы, детали, люди работали самоотверженно, работы велись круглосуточно. Снятые с железнодорожных платформ станки ставились на железные листы, катки и волокуши и вручную доставлялись к местам установки. В цехах в срочном порядке устанавливалось новое оборудование, которое ждало запуска и наладки.

Дорожный Урал NEXT 6x4 седельный тягач

Было только начало войны, но прибывшие на Урал зисовцы хорошо понимали, что теперь успех общего дела — выбить врага — зависел и от них: чем больше моторов станет получать фронт, тем выше будет скорость наступления советских войск. Многое приходилось решать сразу: и доставку оборудования, и строительство цехов, и самое главное — размещение людей и обеспечение их всем необходимым. Стены корпусов только еще достраивались, не было крыш и окон, но в морозную зиму прибывшие москвичи и миассцы, обогреваясь кострами и самодельными печками, начали давать первую продукцию. Работали круглые сутки, ночью — при свете карбидных ламп. Производственные корпуса возводились в рекордно короткие сроки. Уже в марте 1942 года начал работать первый цех нового завода, а в апреле 1942 года были собраны первые двигатели и коробки передач. Наравне с взрослыми в цехах трудились и подростки.

Страна остро нуждалась в автомобилях, и по решению Государственного Комитета обороны 14 февраля 1943 года завод был преобразован в автомобильный. Перед выпуском грузовика монтажники не выходили из цехов по трое суток.

Первый уральский автомобиль «ЗиС-5В» сошел с конвейера эвакуированного из Москвы завода 8 июля 1944 года. «Первенец» с номером 0001 вывел из проходной водитель Дмитрий Фролович Колесов. Сегодня его именем названа одна из улиц Миасса. «При огромном стечении автозаводчан автомобиль “коснулся” передними колесами площадки, спрыгнул с рельсов и пошел в ворота... Кто-то плакал, кто-то смеялся, и все тянулись к автомобилю, ибо каждый видел в этом грузовике долю своего труда»,— так описал очевидец пуска первого грузовика.