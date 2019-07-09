Хирург одной из больниц Кемерово задержан с экстази

Полийцеские задержали 31-летнего врача-хирурга одной из городских больниц Кемерово по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Как сообщает областной главк МВД, при личном досмотре у мужчины изъяты 1,5 г экстази, во время обысков у него дома найдены 5 г наркотикосодержащих таблеток, 2 г гашиша и 0,5 г амфетамина. По словам задержанного, наркотики он хранил для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Юрий Зуев