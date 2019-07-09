09 июля, вторник
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Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен. Она признала, что работа над документом была «абсолютно провальной», передает Reuters.

В Гонконге с 9 июня продолжаются массовые протесты против принятия закона, который должен был разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. 12 июня полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, пострадало 80 протестующих.

Самая масштабная акция состоялась 16 июня, тогда на улицы вышло около 2 млн человек.

О протестах читайте в публикации “Ъ” «Гонконг устал».

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