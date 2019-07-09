«Русагро» добилась банкротства Новосибирского жирового комбината

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом АО «Новосибирский жировой комбинат», входящее в группу «Солнечные продукты». Как следует из материалов суда, процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев введена по заявлению группы «Русагро».

В реестр требований к комбинату включена просроченная более трех месяцев задолженность перед «Русагро» на сумму свыше 608 млн руб. Из них 600 млн руб. составляет основной долг, остальное — проценты за пользование кредитом.

«Росагро» сообщила о намерении потребовать банкротства Новосибирского жирового комбината в феврале 2019 года. Перед этим само предприятие уведомляло о намерении подать на самобанкротство из-за невозможности исполнить обязательства перед кредиторами — Россельхозбанком и «Русагро».

Новосибирский жировой комбинат — один из крупнейших производителей масложировой продукции в Сибири. Предприятие образовано в 1918 году. Производство расположено в центре Новосибирска. Его мощность составляет 26 тыс. тонн майонеза и майонезных соусов в год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка Новосибирского жирового комбината снизилась до 1 млрд руб. против 1,52 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль — до 66,8 млн руб. (в 2016 году — 70,9 млн руб.). Стоимость чистых активов на декабрь 2018 года составляла 970,4 млн руб.

Илья Галагуз