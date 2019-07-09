Девять станций Сокольнической линии метро будет закрыто с 13 по 20 июля

С 13 по 20 июля для пассажиров будет закрыто девять станций Сокольнической линии Московского метрополитена. Это «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Движение будет осуществляться на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет». В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля.
Ограничения необходимы для строительства участка Большой кольцевой линии. Во время закрытия участка будут работать бесплатные компенсационные автобусы.
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