Участники межафганской конференции приняли совместное заявление

Участники третьей межафганской конференции в Дохе приняли совместное заявление, передает ТАСС. Документ был зачитан на языках пушту и дари.

В тексте заявления говорится, что стороны договорились провести «безоговорочное и безусловное освобождение пленных, которые находятся в преклонном возрасте, раненых, больных». В нем содержится призыв обеспечить безопасность публичных организаций, медицинских и образовательных учреждений.

Участники переговоров условились прилагать усилия «по сведению до нуля жертв среди гражданских лиц».

Конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в Дохе 7–8 июля. В ней приняли участие представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) и афганские политики.

В начале года президент Афганистана Ашраф Гани в телеобращении к нации призвал урегулировать конфликт в стране путем прямого диалога и примирения с талибами. Его заявление прозвучало после встречи со спецпредставителем госсекретаря США Залмаем Халилзадом, сообщившим о «значительном прогрессе» на переговорах о будущем Афганистана, достигнутом в Дохе делегациями США и талибов без участия Кабула.

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