Торги по продаже автосалона «Уралавтоимпорта» на улице Уральской не состоялись

Имущество ООО «Юнион Трейд», находящееся в залоге АО «Банк Финсервис», не удалось реализовать: торги признаны несостоявшимися. Такие данные содержатся на сайте торговой площадки.

Напомним, в лот вошло нежилое помещение по ул. Уральской, 119, площадью 1689,9 кв. м (1-й и 2-й этажи), а также право аренды на земельный участок общей площадью 4305 кв. м. Стартовая цена — 45 млн руб. В сентябре 2018 года банк по решению суда обратил взыскание на заложенное имущество «Юнион Трейд» по договору займа в размере более 86,5 млн руб. На ул. Уральской, 119, размещался автосалон Citroen. Минувшей осенью из-за финансовых трудностей автохолдинг полностью свернул продажи автомобилей.