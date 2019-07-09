Президента Пермской ТПП наградят почетной грамотой

Глава Перми Дмитрий Самойлов внес в городскую думу решение о награждении президента Пермской торгово-промышленной палаты Олега Жданова почетной грамотой. Отмечается, что грамота вручается за «значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Перми и в связи с 60-летием со дня рождения». Вместе с грамотой господин Жданов получит денежное вознаграждение. С 2000 года его размер составляет 11,5 тыс. руб., но периодически индексируется.

Напомним, Олег Жданов стал президентом Пермской ТПП в ноябре 2017 года. Ранее господин Жданов был депутатом краевого заксобрания, руководил филиалом ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго».