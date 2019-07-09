Рашид Габдуллин выпустит футболки с Теодором Курентзисом

Директор Центрального парка развлечений им. Горького Рашид Габдуллин запустил новый проект к 300-летию Перми — производство футболок с изображением известных деятелей.

Напомним, также к 300-летию Перми господин Габдуллин готовит проект по размещению в городе фигур медведей и скамьи, стилизованной под изображение американских горок.

Как сообщил „Ъ-Прикамье“ Рашид Габдуллин, футболки с изображением иллюзиониста Владимира Данилина находятся на последней стадии изготовления. Первый тираж будет передан самому фокуснику. Остальные футболки можно будет приобрести в парке Горького и магазине Limited Edition в ГЛЦ «Губаха».

В планах также — одежда с портретом первого советского чемпиона мира по боксу Василия Соломина и бывшего худрука Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса. Последний пока не дал согласия на использование своего изображения.