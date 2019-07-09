Тарифы сняли с тормозов

Пензенское УФАС проводит проверку обоснованности повышения стоимости проезда на некоторых автобусных маршрутах областного центра. С соответствующим запросом в антимонопольный орган обратилась администрация Пензы. Несколько перевозчиков на 36 маршрутах повысили стоимость проезда до 23 и 27 руб. (в зависимости от вместимости транспортного средства) и до 28 и 30 руб. на тех же маршрутах после девяти вечера. Это стало возможно после вступления в силу постановления городской администрации о переходе на нерегулируемые тарифы в мае этого года. Губернатор Иван Белозерцев попросил мэрию найти возможность компенсировать часть затрат на проезд для горожан. Юристы утверждают, что транспортные компании имеют право повышать стоимость проезда.

Администрация Пензы попросила УФАС и прокуратуру Ленинского района города проверить обоснованность увеличения стоимости проезда на 36 автобусных маршрутах. Глава администрации города Виктор Кувайцев заявил, что мэрия рассматривает повышение перевозчиками тарифов за проезд на ряде городских маршрутов как «необоснованное».

На маршрутах №№ 66, 70, 82 с, которые обслуживают автобусы большой вместимости, с 8 июля выросли тарифы с 21 до 23 руб., на маршрутах №№ 1,1 т, 2 а, 5 к, 6, 8, 9, 9 м, 9 к, 10, 10 а, 16, 17, 20, 21, 27, 29, 39, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 71, 73, 75, 77, 80, 85, 93, 99, которые обслуживают автобусы малой вместимости,— до 27 руб. Большинство маршрутов, на которых со вчерашнего дня выросли тарифы, обслуживают три компании — ООО «Корпорация Дилижанс», ООО ТК «Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс». По данным kartoteka.ru, они аффилированы с одними и теми же лицами. Генеральным директором всех трех компаний значится депутат пензенской гордумы Андрей Фомин. Он же является учредителем ТК «Дилижанс». Учредителями двух других организаций указаны брат гендиректора компаний Олег Фомин и бывший депутат Пензенской гордумы Олег ­Тюгаев.

Также тарифы до 27 руб. подняли ИП РумянцеваЛ.Л., обслуживающий маршрут № 99, и ООО «Автокомбинат» (№№ 6, 17, 39, 71, 75, 80). Гендиректором «Автокомбината», основным видом деятельности которого указана «деятельность такси», значится Александр Пучков, учредителем — Вячеслав Джураев.

Стоимость проезда на оставшихся 17 автобусных маршрутах, которые обслуживают шесть компаний и индивидуальных предпринимателей, пока осталась без изменений — 21 руб. в автобусах большой вместимости и 23 руб. в автобусах малой вместимости. Цена проезда на пяти троллейбусных маршрутах, которые обслуживает СУМП «Пензалифт», составляет 20 руб. Последний раз стоимость проезда в пензенских автобусах повышалась менее года назад — 16 августа 2018 года. Тогда в автобусах большой вместимости проезд подорожал с 17 до 20 и 21 руб., в автобусах малой вместимости — с 18 до 23 руб.

По словам главы Пензенского УФАС Елены Демидовой, деятельность транспортных компаний «будет проверена». «В принципе, они могут повысить, поскольку им позволили на сегодняшний день по нерегулируемым тарифам осуществлять перевозки и выдали свидетельство на осуществление перевозок по нерегулируемым тарифам»,— добавила она. Постановление администрации Пензы о введении на городских маршрутах нерегулируемых тарифов было подписано еще в декабре 2015 года, позже в него вносились поправки, и фактически норма вступила в силу лишь в мае ­этого года.

В компании «Дилижанс» не успели в течение дня ответить на запрос „Ъ“, однако ранее руководство организации-перевозчика объясняло необходимость повышения стоимости проезда ростом инфляции, увеличением цен на ГСМ, внедрением онлайн-касс.

Комментируя ситуацию в городском транспорте, пензенский губернатор Иван Белозерцев призвал «оценить экономическую обоснованность предлагаемого компаниями-перевозчиками тарифа». «Если существует разница между экономически обоснованным тарифом и существующей ценой на проезд для граждан, администрация Пензы должна рассмотреть возможность компенсации этой разницы. Для людей стоимость проезда нужно сохранить»,— заявил он.

Депутат Пензенской городской думы Олег Шаляпин (КПРФ) рассказал, что компартия выступила категорически против повышения тарифов. Коммунисты провели пикет против увеличения стоимости проезда в общественном транспорте 5 июля. Других методов борьбы, по его словам, у оппозиции нет.

Генеральный директор юридической компании «АВИС» Гелена Алексеева не сомневается, что перевозчики подняли тарифы на свои услуги законно и обоснованно. «У нас действует 220й Федеральный закон, в соответствии с которым органы государственной власти и местного самоуправления могут либо регулировать тарифы на услуги общественного транспорта и тогда компенсировать часть упущенных доходов транспортным компаниям от перевозки граждан, либо отстраниться и позволить перевозчикам устанавливать их самостоятельно. В Пензе произошла как раз та самая ситуация, когда перевозчик установил экономически обоснованные, по его мнению, тарифы, которые, как мы видим, существенно отличаются от тех, которые были приняты ранее. Перевозчики — это не благотворительные организации, они прежде всего бизнесмены и должны работать на выгодных для себя условиях. Если государство не хочет платить за своих граждан и делает тарифы нерегулируемыми со своей стороны, значит, пассажиры будут платить сами за себя»,— отметила юрист.

Марина Ковалева