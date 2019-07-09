Суд сомкнул стройку

Пермскому федеральному исследовательскому центру (ПФИЦ) УрО РАН не удалось расстаться с инвестором строительства жилого дома, часть квартир в котором планировалось передать в пользование ученых. Договор с АО «Руссобалт» (40% принадлежит бывшему советнику экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Андрею Вотинову) был подписан еще в 2005 году, но за десять лет стройка так и не началась. ПФИЦ пытался расторгнуть договор в судебном порядке, арбитраж в удовлетворении требований отказал, решив, что истец не предоставил АО участок под застройку. Теперь суд обязал центр заключить допсоглашение к договору. По мнению ПФИЦ, исполнение его условий приведет к тому, что ученые получат в четыре раза меньше жилых площадей, чем планировалось в первой редакции договора.



В судебный спор Пермский федеральный исследовательский центр и АО «Руссобалт» вступили еще в июне прошлого года. Тогда АО обратилось с заявлением в арбитраж, требуя заключить дополнительное соглашение к инвестиционному договору от 4 июля 2005 года. Согласно документу, «Руссобалт» своими силами или с привлечением подрядчиков должен был построить объект «Комплекс многоэтажных жилых домов» на улице Академика Королева, 4, а также, при необходимости, обеспечить снос зданий в границах застройки и содействовать в получении ПФИЦ разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объекта. ПФИЦ взамен предоставлял земельный участок под строительство. Часть квартир в новом комплексе общей площадью 1,89 тыс. кв. м планировалось передать для нужд сотрудников центра. Параметры жилого комплекса, описанные в первой редакции инвестиционного соглашения, в судебных документах не упоминаются.

В 2017 году ПФИЦ обратился в суд с заявлением о расторжении инвестиционного договора с АО. Свои требования он мотивировал тем, что с 2005 по 2015 год «Руссобалт» так и не приступил к строительству. Истец заявлял также, что указание обратиться в суд он получил от Федерального агентства научных организаций, а то, в свою очередь, от КСП РФ. В свою очередь, АО «Руссобалт» ответило, что вины общества в простаивании стройки нет, так как после согласования проекта ПФИЦ отказался предоставить участок для строительства. Все финансовые обязательства инвестором были выполнены. В результате в удовлетворении иска центру было отказано.

АО «Руссобалт» зарегистрировано в 2004 году, основным видом деятельности общества является розничная торговля продуктами из мяса и птицы. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным СПАРК, совладельцами общества значатся Андрей Вотинов и Михаил Падруль (по 40% долей), а также граждане Латвии Вадимс Войновс и Андрис Рекис (по 10% долей). Господин Падруль, по данным „Ъ-Прикамье“, является сыном завкафедрой акушерства и гинекологии ПГМУ Михаила Падруля. Андрей Вотинов в конце прошлого десятилетия был советником бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. В 2012 году он был осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере. В 2014 году господин Вотинов освободился условно-досрочно. Чистый убыток общества в 2017 году — 2 тыс. руб. Эту же сумму составили и общие расходы организации. Счета компании, по данным СПАРК, заблокированы.

В 2018 году, после вступления в силу указанного выше решения, «Руссобалт» также обратился с заявлением в арбитраж с требованием обязать ответчика заключить допсоглашение к инвестиционному договору. Он мотивировал это ссылкой на выводы суда, который установил, что вины инвестора в том, что стройка не началась, не усматривается. В предлагаемом ПФИЦу варианте допсоглашения указывалось, что действие инвестиционного договора продлевается до 31 декабря 2019 года. Кроме того, в соглашении конкретизировалось, что АО «Руссобалт» должно построить 12-этажный дом на 49 квартир с общей площадью 2392 кв. м, с офисными помещениями и гаражом-автостоянкой. В результате исковое заявление было удовлетворено частично, в том числе в плане установления новых сроков строительства и характеристик объекта. Позже оно «устояло» и в апелляционной инстанции.

В кассационной жалобе ПФИЦ указывал, что допсоглашение кардинально меняет характеристики строящегося объекта, в связи с чем причиняется вред собственнику земельного участка — Российской Федерации. Представители центра указывали, что изначально ученые должны были получить 1,8 тыс. кв. м жилых помещений, а по условиям допсоглашения эта цифра уменьшилась до 478 кв. м. С аналогичными доводами выступило Министерство науки и высшего образования РФ. В результате Арбитражный суд Уральского округа оставил решения предыдущих инстанций без изменения. Комментируя довод ПФИЦ об уменьшении площади передаваемых инвестором помещений, суд указал, что проект допсоглашения, предлагаемый «Руссобалтом», обсуждался в гос­органах, в том числе и в Росимуществе. Последнее замечаний относительно характеристик дома и площади его жилых помещений не высказывало, а только указывало на необходимость уточнить доли сторон по договору.

Галина Гамбург из юрслужбы «Амулекс» отмечает, что ПФИЦ в указанном споре вряд ли мог ссылаться на убыточность «Руссобалта». В то же время, по ее словам, решение суда первой инстанции «вызывает массу вопросов». Например, он решил, что если не перенести сроки строительства, то центру будет причинен значительный ущерб. «И это притом, что ранее ПФИЦ сам просил расторгнуть контракт по указанию ФАНО, которое, в свою очередь, выполняло предписание КСП РФ. «Возможно, суд руководствовался тем, что в 2018 году ПФИЦ было отказано в удовлетворении иска о расторжении инвестиционного контракта, несмотря на эти обстоятельства. Что интересно, ПФИЦ даже не обжаловал это решение 2018 года в апелляционном порядке»,— говорит эксперт.

Дмитрий Астахов