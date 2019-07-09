Потолок для российской промышленности, возможно, достигнут

Динамика среднесуточного производства в базовых отраслях промышленности и услуг во втором квартале 2019 года, видимо, перестала снижаться и даже продемонстрировала минимальный прирост, предполагают в Центре развития Высшей школы экономики в июньском докладе по проекту «Индекс интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности». Данные ЦР по рассчитываемому индексу заканчиваются в мае 2019 года. Индексы интенсивности ЦР ВШЭ, в отличие от промпроизводства Росстата, отражают динамику выпуска товаров и услуг по ограниченному кругу отраслей — это восемь видов экономической деятельности, причем речь идет о среднесуточном производстве, что позволяет очищать данные от сезонных колебаний.

В значительной степени это альтернатива данным Росстата о промпроизводстве — статведомство рассчитывает выпуск по базовым отраслям с теми же данными, кроме оборота пассажирского транспорта. Формально «интенсивность выпуска» можно было бы замерять только по непрерывным производствам, однако, например, в июньском выпуске рост интенсивности обработки в мае 2019 года объясняется влиянием календаря — часть обработки, традиционно не работающая в выходные, работала в майские официально нерабочие дни.

Длинный ряд данных ЦР ВШЭ достаточно хорошо иллюстрирует и последний спад в промышленности, начавшийся осенью 2018 года (и, видимо, вызванный ужесточением санкционной риторики и ожиданием повышения НДС), и его масштабы в сравнении с «промышленным ралли» 2016–2018 годов, и масштабы самого «ралли» — по существу, до 2018 года оно носило чисто восстановительный характер после довольно масштабного спада 2014–2015 годов. Авторы мониторинга отмечают, что пока говорить об устойчивом восстановлении промышленного роста оснований нет, значимо растет лишь интенсивность выпуска в строительстве и в оптовой торговле. Оценки данных последней, впрочем, в РФ осложняются нечеткостью отнесения такой деятельности к классификаторам и сильным влиянием на ее показатели корпоративных реструктуризационных мероприятий. Не исключено, что выпуск остается на потолке 2013–2014 годов, возможно, он немного приподнимется в конце 2019 года в связи с расходами нацпроектов.

Дмитрий Бутрин