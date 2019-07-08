Суд пересмотрит жалобу неонациста на условия содержания в «Полярной сове»

Верховный суд РФ (ВС РФ) направил на пересмотр жалобу Леонида Рудика, осужденного в 2011 году на пожизненное лишение свободы за убийства в составе неонацистской группировки «НСО-Север». Заключенный жаловался на условия содержания заключенных в ИК «Полярная сова», где, по его мнению, нарушаются права человека.

Верховный суд РФ рассмотрел кассацию Леонида Рудика, отбывающего пожизненное заключение в ИК №18 Ямало-Ненецкого автономного округа. Ранее Замоскворецкий районный суд города Москвы отклонил его иск о признании незаконными действий ФСИН России в части несоблюдения положений, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним, Московский окружной военный суд в 2011 году вынес приговор 13 неонацистам из группировки «НСО-Север». Участники организации признаны виновными в 27 убийствах и в более чем 50 нападениях на национальной почве. Пять членов «НСО-Север», в том числе Леонид Рудик, приговорены к пожизненному лишению свободы. Рудик свою вину не признал, он полностью отрицает свою причастность к неонацистской группировке и заявляет, что бывшие друзья оклеветали его под пытками. Его родители не раз обжаловали приговор в различных инстанциях, в том числе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), но это не дало результатов.

ИК «Полярная сова», где пребывает Рудик, является одной из пяти колоний особого режима для содержания лиц, приговоренных к пожизненному сроку.

Она расположена в поселке Харп за полярным кругом, где среднегодовая температура не превышает –10 градусов. Лагерные постройки, по свидетельству родственников заключенных, находятся в полуразрушенном состоянии. В начале 2018 года Леонид Рудик пожаловался во ФСИН, заявив, что его ограничили в праве на уважение личной и семейной жизни. Он требовал изменения бытовых условий, в том числе «разрешения общения с другими заключенными на любые темы» и снятия запрета «находиться на спальном месте днем по мере естественной потребности». Ведомство ответило отказом.

Тогда заключенный подал иск в Замоскворецкий районный суд Москвы к ФСИН о признании незаконными действий сотрудников пенитенциарного ведомства в части необеспечения гарантированных Европейской конвенцией по правам человека (ЕКПЧ) прав «не подвергаться бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, на уважение частной жизни, свободы исповеди своей религии и выражения мнения без какой-либо дискриминации». Решением от 9 февраля 2018 года жалоба была отклонена со ссылкой на приказ Минюста России о «Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений» №295. В мотивированном решении суда говорилось, что «те действия, которые истец просит признать незаконными, соответствуют правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений». Последовавшая апелляция в Мосгорсуд также осталась неудовлетворенной.

В жалобе в ВС РФ Леонид Рудик указал, что «дело рассмотрено с существенным нарушением норм материального и процессуального права, повлиявшим на исход решения».

При рассмотрении дела в суде первой инстанции истец просил обеспечить ему личное присутствие на заседании. Однако ходатайство было отклонено в связи с отсутствием в Кодексе административного судопроизводства норм, предусматривающих личное участие истца, его этапирование в зал судебных заседаний. Член судебной коллегии ВС РФ Людмила Калинина отметила, что «истцам, отбывающим заключения в ИК, может быть предоставлен доступ на заседания, путем участия в деле с использованием систем видеоконференцсвязи, при наличии такой технической возможности». При этом Замоскворецкий районный суд даже не проверил, есть ли такая возможность.

Представитель ФСИН Иван Орехов на суде возражал против аргументации жалобы. Он заявил, что, согласно ч. 1 ст. 142 Кодекса административного судопроизводства, видеоконференция используется, только если это необходимо для рассмотрения дела, а «в данной ситуации суд счел, что для правильного разрешения спора это не требуется». Господин Орешкин отдельно отметил, что «истец о дате и месте рассмотрения дела извещен и своего представителя не направил».

Тем не менее судебная коллегия не посчитала доводы ФСИН убедительными и постановила отменить решения Замоскворецкого райсуда и апелляционное определение Мосгорсуда, отправив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Полина Ячменникова