Полеты из Воронежа в Грузию остановлены

С 8 июля по введенному президентом РФ запрету официально прекращено авиасообщение между Россией и Грузией, в том числе перелеты из Воронежа в Тбилиси. Их дважды в неделю, по пятницам, выполняла авиакомпания Georgian Airways из закавказской республики. Летная программа была открыта 26 апреля, планировалось, что полеты будут продолжаться до конца октября.

Один из последних рейсов между Россией и Грузией на прошедших выходных совершил аварийную посадку. 6 июля Bombardier CRJ-200 авиапредприятия «Северсталь», летевший из Батуми в Череповец в 23:16 в штатном режиме совершил посадку на запасном аэродроме — в Воронеже. Как сообщили в авиакомпании, такое решение командир экипажа самолета «принял по техническим причинам, действуя в соответствии с инструкцией». На борту находился 41 человек. Часть из них перевозчик отправил из Воронежа в Череповец на резервном самолете, остальные решили продолжить путь на поезде.

Сергей Калашников