Банк «Открытие» выступил партнером проекта «Мама-предприниматель» в Краснодаре

Сегодня в Краснодаре стартовал региональный этап федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель», который ориентирован на начинающих женщин-предпринимателей и развитие компетенций, необходимых для запуска собственного бизнеса.

Федеральным партнером проекта с начала года стал банк «Открытие», который совместно с «Опорой России», Корпорацией МСП и благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» проведет его в 50 регионах страны. В церемонии открытия приняла участие заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу регионального операционного офиса «Краснодарский» банка «Открытие» Валерия Богданова.

Проект проводится в офлайн-формате и в течение 5 дней участники программы формируют стратегию развития бизнеса при поддержке профессиональных тренеров. В программу входит анализ реальных бизнесов от опытных предпринимателей конкретных регионов. В конце проходит финальный конкурс предпринимателей, на котором участницы защищают свои бизнес-идеи перед экспертным жюри.

«Женское предпринимательство в России является важной и динамично растущей частью малого и среднего бизнеса. Проект «Мама - предприниматель даёт возможность сделать первые шаги в открытии своего дела, которому важно помочь на любом этапе развития», – отметила управляющий региональным операционным офисом «Краснодарский» банка «Открытие» Елена Бакуменко.

Как показывают специальные опросы, 67% российских женщин рассматривают для себя возможность заняться собственным делом. Причем подавляющее большинство женщин считают, что предпринимателями становятся не только ради заработка (91% опрошенных), но и ради самореализации (92%). При этом в качестве первопричин, мешающих открытию своего бизнеса, 82% женщин называют отсутствие знаний о том, как его запустить.

Банк «Открытие» активно работает с сегментом малого и среднего бизнеса, создает сервисы и услуги для предпринимателей. В фокусе внимания несколько сегментов: женщины-предприниматели и молодежное предпринимательство. Все участницы программы «Мама-предприниматель» могут воспользоваться специальными предложениями от банка «Открытие», в числе которых бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, а также бесплатное обучение на платформе Open Academy. Победители региональных этапов проекта получат гранты в размере 100 тысяч рублей от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» и сертификаты на обслуживание в банке «Открытие».

Подробные условия для участников проекта «Мама-предприниматель» на сайте Банка.