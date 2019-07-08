В Алексеевском районе Татарстана механизатор перевернулся на тракторе и погиб — СКР

В поле у деревни Русская Майна Алексеевского района Татарстана во время трамбовки сенаж погиб механизатор, перевернувшись на тракторе. Как сообщается на сайте СКР по республике, ведомство проводит доследственную проверку по этому факту.

По предварительным данным, мужчина заехал на тракторе на вершину холма сена высотой несколько метров, не справился с управлением из-за чего трактор перевернулся и скатился вниз. Рабочий погиб на месте.

Ранее “Ъ-Казань” писал, что СКР по Татарстану также проводит доследственную проверку по факту гибели пастуха в цистерне с молоком в селе Ульянково Кайбицкого района.

“Ъ-Казань”