В Челябинской области завершено расследование дела о похищении нефти на 128 млн рублей

Следственные органы СК РФ по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 14 местных жителей обвиняемых в краже нефтепродуктов и легализации денег, добытых преступным путем.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, по версии следствия, в 2016-2017 годах группа южноуральцев с помощью незаконных врезок в магистральные нефтепроводы Уфа – Петропавловск, Уфа – Омск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев похитили более 8 тыс. т нефти на сумму более 128 млн руб. По ходатайству следователя суд арестовал имущество обвиняемых: квартиры и земельные участки, автомобили и средства на банковских счетах.

Участники группы в зависимости от степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 и п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу и кража), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления), п. «б» ч. 2 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам). Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области. Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.