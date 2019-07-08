«Конар» и «Транснефть» создадут в Челябинской области новый кузнечный завод

На выставке «Иннопром-2019» руководство АО «Конар» подписало соглашение с итальянской компанией Vecchiato Srl о поставке оборудования для нового завода «Современные кузнечные технологии». Это совместный проект «Конара» и ПАО «Транснефть». Предприятие разместится на территории индустриального парка «Станкомаш», сообщает пресс-служба врио губернатора Челябинской области.

Кузнечный комплекс производства Vecchiato Srl состоит из гидравлического пресса мощностью в 3,5 тыс. тонно-сил, рельсового и мобильного манипуляторов. Оборудование позволяет перековывать стальные слитки в поковки различной номенклатуры размером до 8 м и весом до 30 тонн.

Предполагается, что предприятие «Современные кузнечные технологии» будет обеспечивать заготовками заводы «Русские электрические двигатели» и «Транснефть нефтяные насосы». После выхода на проектную мощность новый завод будет ежегодно выпускать 10 тыс. тонн поковок из стали и спецсталей. Общий объем инвестиций в предприятие составит 1,5 млрд руб., будет создано 200 рабочих мест.