Rolex вновь стали официальным хронометристом Уимблдонского теннисного турнира

Компания Rolex выступает официальным хронометристом Уимблдонского теннисного турнира. С 1978 года именно часы Rolex отсчитывают время игры и на протяжении всех соревнований показывают на кортах время крупнейших городов, где в прямом эфире транслируются матчи: Сан-Франциско, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Лондон, Йоханнесбург, Токио, Мельбурн и еще нескольких мегаполисов.

Среди знаменитых теннисистов, которые выступают послами философии совершенства Rolex Бьорн Борг, Роджер Федерер, Каролин Возняцки, Анна Иванович, Жюстин Энен и многие другие. У каждого из них есть свои любимые часы Rolex, с которыми связаны особые моменты в жизни.

Помимо поддержки Уимблдонского теннисного турнира Rolex активно сотрудничают с престижными учреждениями, выдающимися личностями, событиями мирового значения в области гольфа, поло, конного, горнолыжного и парусного спорта.