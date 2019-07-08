Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о самых привлекательных локациях в Москве.

Средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке Южного административного округа составила 190 тыс. руб., что на 5% выше, чем год назад. При этом самым доступным районом юга столицы продолжает оставаться Бирюлево Восточное, а самым дорогим — Донской. Как отмечают аналитики агентства недвижимости «Бон Тон», между этими локациями зафиксирован практически двукратный ценовой разрыв.

Квартиры в новостройках округа прибавили в стоимости больше 5,5% — до 189 тыс. руб. за квадратный метр. Апартаменты также выросли в цене на 4% — до 202 тыс. руб. Данная динамика обусловлена не только «вымыванием» недорогих лотов, но и ростом качественных характеристик нового предложения как квартир, так и апартаментов. Например, такое улучшение предполагает наличие отделки.

За год больше всего выросла цена среди квартир эконом-класса — на 15,5%. На втором месте апартаменты комфорт-класса, здесь рост составил 13,5%. В бизнес-классе чуть меньше — 12,5%. Самые дорогие лоты в округе предлагаются в Донском районе: здесь идет реализация двух введенных в эксплуатацию проектов бизнес-класса. Девелоперов привлекает статусность локации, близкое расположение к центру и внутренним транспортным кольцам города. Стоимость квадратного метра здесь достигает 270 тыс. руб., что выводит данную территорию на первое место. Далее идут Даниловский район и Москворечье-Сабурово со стоимостью в 235 тыс. и 195 тыс. руб. за квадратный метр соответственно.

Также за год в районах округа наблюдалась разнонаправленная ценовая динамика. В стоимости новостроек прибавили многие локации, а самый сильный прирост был отмечен в районе Орехово-Борисово и Северное — сразу на 31,5%.