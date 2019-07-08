Иногда они возвращаются

360 млн рублей, выделенные региону на покупку 144 автобусов на газомоторном топливе, могут быть возвращены в федеральный бюджет.

Региональное отделение Федерального казначейства в 2017 году провело проверку, в ходе которой выяснилось, что региональный минтранс не выкупил в срок 144 автобуса, средства на приобретение которых были выделены Москвой. Вместо этого мэрия Нижнего Новгорода заключила три муниципальных контракта на приобретение автобусов в лизинг, сделки были субсидированы на выделенные из федерального бюджета средства. Минтранс считает, что средства были израсходованы эффективно, поскольку в итоге необходимое число автобусов было приобретено.

Судебное разбирательства по этому делу начнется 21 августа.