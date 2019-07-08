08 июля, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Иногда они возвращаются

Нижний может вернуть Москве 360 млн рублей.

от

360 млн рублей, выделенные региону на покупку 144 автобусов на газомоторном топливе, могут быть возвращены в федеральный бюджет.

Региональное отделение Федерального казначейства в 2017 году провело проверку, в ходе которой выяснилось, что региональный минтранс не выкупил в срок 144 автобуса, средства на приобретение которых были выделены Москвой. Вместо этого мэрия Нижнего Новгорода заключила три муниципальных контракта на приобретение автобусов в лизинг, сделки были субсидированы на выделенные из федерального бюджета средства. Минтранс считает, что средства были израсходованы эффективно, поскольку в итоге необходимое число автобусов было приобретено.

Судебное разбирательства по этому делу начнется 21 августа.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Минтрас зашел в тупик Конфликт вокруг нижегородского проекта гидроузла дошел до премьера.
Облправительство, ФПК и РЖД реализовали транспортный проект Новые мультимодальные маршруты заработали в Нижегородской области.
5 млрд рублей инвестируют в производство керамической плитки «Дочка» британской компании построит завод в Дзержинске.
Любовь и статистика Более семи тысяч свадеб состоялось в Нижегородской области в этом году.
Пришли за собственностью Прокуратура намерена арестовать имущество по делу Ихтияра Уразалина.
Ударили хип-хопом по санкциям Работники нижегородского автозавода записали видео в поддержку "ГАЗа".
Профиль пользователя