В международной выставке «ИННОПРОМ-2019» участвуют девять кубанских предприятий

В 10-й международной промышленной выставке в Екатеринбурге принимают участие девять ведущих кубанских промышленных предприятий-экспортеров. Пять из них – КЛААС, Кропоткинский завод МиССП, ЗЭСКМИ, ЮЗТС и АМЗ разместили макеты своей продукции. Как сообщает пресс-служба адмиинистрации региона, Южный завод тяжелого станкостроения, созданный на базе завода Седина, представил инновационный продукт – высокоточный токарно-фрезерно-расточной станок для обработки сложных крупногабаритных деталей, востребованных предприятиями ОПК и энергомашиностроения. КЛАСС – последние модели сельхозтехники. Завод «ЭСКМ Индустрия» разместил макеты теплообменного оборудования, которое поставляется на атомные и тепловые электростанции, как в России, так и за рубежом.

Планируется, что в ходе форума состоится ряд подписаний между администрацией края и крупными промпредприятиями страны. «Краснодарский край участвует в «ИННОПРОМе» уже во второй раз. В этом году на региональном стенде общей площадью порядка 200 кв. метров основные промышленные предприятия представляют инновационные производства и перспективные проекты», – сообщил руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

ИННОПРОМ – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка страны. Организаторами выступают Минпромторг РФ и правительство Свердловской области. Выставка продлится до 11 июля. За это время состоится более 150 мероприятий. Ключевой станет стратегическая сессия «Чемпионы цифровой гонки: стратегии конкуренции».

Елена Рыжкова