Улица Куйбышева в Самаре на один день станет пешеходной из-за карнавала

Фото: Администрация Самары

В субботу в 18:00 (MSK+1) на ул. Куйбышева в Самаре пройдет карнавал в память о прошедшем в 2018 году Чемпионате мира по футболу. В связи с праздником движение транспорта по улице в этот день будет закрыто. Об этом сообщает городская администрация.

«Танцевально-карнавальный парад проследует по пешеходной улице Куйбышева от площади Революции до Струковского сада»,– говорится в сообщении.

В параде будут участвовать танцоры и музыканты, уличные театры, мимы, ходулисты, а также спортсмены. Кроме того, по улице пройдут 12 ростовых кукол «Матрешки ЧМ». Они будут оформлены в стилистике стран-участниц ЧМ-2018 в Самаре.

В этот день будут работать концертные площадки на пересечении ул. Куйбышева и ул. Ленинградской, в сквере «Три вяза» на пересечении ул. Куйбышева и ул. Некрасовской и возле Дома промышленности. На них с 19:00 до 21:00 выступят местные исполнители.

В 2018 году стадион «Самара Арена» принял шесть игр чемпионата мира по футболу. Матчи на новом стадионе посмотрели сотни тысяч людей, десятки тысяч иностранцев стали гостями Самары. Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 на площади им. Куйбышева посетили более 600 тыс. человек. Сейчас на «Самара Арене» проводятся домашние матчи команды «Крылья Советов».

Георгий Портнов