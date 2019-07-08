Москва вписалась в мировой рейтинг мегаполисов

Столица заняла восьмое место среди мировых мегаполисов по обеспеченности жильем. Хотя в год в Москве строится больше 3 млн кв. м, этого все равно недостаточно. К такому выводу пришли аналитики PwC, пишет РБК. Так, за прошлый год в расчете на одного москвича было построено всего 0,28 кв. м. В целом аналитики сравнили качество жизни в Москве по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.

По каким из них Москва стала лидером, а по каким — аутсайдером — в справке «Ъ FM».

Москва оказалась на седьмом месте по доступности покупки жилья. Аналитики сопоставили показатели средних доходов домохозяйства и расходы на ипотеку. Впрочем, по сравнению с 2014 годом купить квартиру стало проще. Но по этому показателю российскую столицу обошли Нью-Йорк, Лондон и Берлин. Первое место занял Мехико. Столица оказалась на пятом месте по средней стоимости аренды квартиры. Москвичам приходится отдавать за нее чуть больше половины своей зарплаты. Зато по уровню экономичности потребления холодной воды — на второй строчке рейтинга, первое место — у Берлина. Однако тарифы сравнимы с нью-йоркскими — почти $9 за 200 л ежедневного потребления. Также Москва вошла в тройку лидеров по числу бесплатных точек WiFi — их в городе чуть больше 7 тыс. На первом месте — Сингапур. По уровню плотности улично-дорожной сети столица на восьмом месте, а по вводу новых дорог — на втором. Уровень автомобилизации горожан и вовсе снижается — в среднем на 0,3% в год. Кроме того, Москва вошла в пятерку городов с самой доступной арендой офисов. Средняя ставка — $454 за квадратный метр в год.

В целом исследование подтверждает, что уровень качества жизни в Москве повышается, считает городской планировщик, эксперт программы развития ООН Ирина Ирбитская: «Я думаю, что рейтинг близок к реальности. В Москве действительно стало лучше жить: плотность улично-дорожной сети растет, общественный транспорт развивается. Если взять инерционный сценарий, то есть развитие текущих трендов, совершенно очевидно, что ценность аренды офисов если и будет расти, то незначительно, жилищная обеспеченность, несмотря на нацпроект, вырастет не сильно, общественный транспорт будет улучшаться, а различные информационные технологии будут двигаться опережающими темпами по многим направлениям».

Стоит оценивать не количество построенного жилья и долю на каждого москвича, а качество, которое с каждым годом все хуже, считает журналист Илья Варламов: «У нас любят оперировать цифрами, особенно когда отчитываются регионы.

К сожалению, никто не говорит о качестве вводимого жилья, которое разваливается буквально через несколько лет после того, как объекты сдаются. Сегодня эта проблема еще не кажется такой большой, но что будет завтра?

С точки зрения формата застройки то, что создают, — это, конечно, катастрофа. В этом замешаны три участника: государство, застройщик и сам потребитель. Чиновники позволяют бездумно выводить сельскохозяйственные земли, которые отдают под застройку, оценка эффективности регионов идет исключительно с позиции квадратных метров, что приводит к тому, что никто не думает об инфраструктуре, о качестве строительства. Застройщик не отвечает за то, что он делает, а неграмотный потребитель готов покупать обещание, что ему когда-то построят квартиру и совершенно не думает о том, как этот дом будет выглядеть через несколько лет. Он не смотрит ни на что кроме квадратных метров, благополучно тратит все свои деньги, залезает в долги, в кредитное рабство и радостно думает, что купил ценный актив».

По данным исследования агентства «РИА Рейтинг», среди российских городов Москва занимает первое место по качеству жизни. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Московская область.

Глеб Силко, Ольга Сергиенко