Отказ в обеспечении девочки из Екатериновки жизненно необходимым лекарством признан незаконным

В Екатериновском районе Саратовской области восьмилетняя девочка с ограниченными возможностями здоровья четыре месяца не могла получить жизненно важные для нее, льготные лекарства. Родители были вынуждены покупать их за счет собственных средств, уточняет пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Как показала прокурорская проверка, Екатериновская центральная районная больница отказывала состоявшей у нее на учете пациенте в выдаче препарата в связи с тем, что он не входит в Перечни лекарственных препаратов, отпускаемых населению по рецептам врачей бесплатно за счет бюджета.

Прокуратура Екатериновского района обратилась в суд с требованиями к министерству здравоохранения области и ГУЗ «Екатериновская районная больница» об обеспечении ребенка жизненно необходимым лекарством и возмещении затрат родителям. Эти требования удовлетворены.

Марина Ковалева