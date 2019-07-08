Минтрас зашел в тупик

Глава Минтранса России Евгений Дитрих считает, что переговоры с муниципальными властями по вопросу строительства низконапорного гидроузла под Балахной зашли в тупик, поэтому его необходимо решать через премьер-министра Дмитрия Медведева.

Противники реализации проекта считают, что в результате строительства будет нанесен значительный ущерб экологии региона, ухудшатся качество питьевой воды и санитарно-эпидемиологическая обстановка, будет уничтожен памятник природы регионального значения «Дубрава у города Городца».

Лоббисты проекта утверждают, что без его реализации от судозаходов будет отсечена половина расположенных на Волге городов, в частности перестанут функционировать пассажирские перевозки по маршруту Москва – Петербург. В то же время, если узел построят, планируется, что грузопоток на участке вырастет к 2030 год до 21,5 млн тонн, а туристический поток удвоится.