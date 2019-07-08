Мордовская «Лисма» намерена открыть в Нигерии производство источников света

Предприятие по производству источников света намерен построить в Нигерии, штат Энугу мордовский светотехнический завод «Лисма». Предварительно планируется наладить выпуск ламп накаливания, газоразрядных ламп и светильников на солнечных батареях, сообщает пресс-служба правительства республики.

Представители Нигерии показали руководству «Лисмы» потенциальный участок пот строительство, оснащенный необходимыми коммуникациями. «В настоящее время идет подготовка меморандума, который регламентирует условия сотрудничества, объемы финансирования и сроки. Документ планируется подписать до конца визита делегации “Лисмы” в Нигерию»,– сообщили в пресс-службе правительства Мордовии.

По словам исполнительного губернатора штата Энугу Лоуренса Ифеани Угвуани, проекту будет оказана «всесторонняя поддержка». Сейчас источники света завозится в Нигерию из Китая, Индии и Англии.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лисма» было зарегистрировано в Саранске в 2017 году, уставный капитал превышает 488 млн руб. Основным видом деятельности является производство электрических ламп и осветительного оборудования. Гендиректор – Игорь Константинов. Собственником является республиканское ГУП «Управляющая компания Индустриальный промышленный парк “Светотехника”». По итогам 2017 года при выручке в 337 млн руб. прибыль компании составила 912 тыс. руб.

Анастасия Еремина