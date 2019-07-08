Минэкономики предложило создать единую платформу нормативно-правовых актов

Министерство экономики России предлагает создать единую платформу разработки, согласования и принятия нормативно-правовых актов, сообщил глава ведомства Максим Орешкин. Цель создания платформы — увеличить скорость нормотворчества.

«Мы предлагаем создать единую платформу разработки, согласования и принятия регуляторных решений. Уже есть ее концепция, конкретные технические требования для проектирования. На первом шаге она должна охватить федеральные органы исполнительной власти»,— сказал министр, выступая в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

По мнению господина Орешкина, создание такой платформы позволит увеличить скорость нормотворчества и наладить совместную работу над законопроектами. В дальнейшем к платформе могли бы присоединиться и региональные «нормотворцы».

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