Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал дело по статье о госизмене

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении 71-летнего Виктора Прозорова, которого обвиняют в государственной измене (ст. 275 УК РФ). На деле стоит гриф «совершенно секретно», в связи с чем оно будет слушаться коллегией из трех судей в закрытом режиме, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Виктора Прозорова арестовали в Москве в июне 2018 года. О его сфере деятельности и сути обвинения ничего не известно. В июле прошлого года он отказывался общаться с членами ОНК, заявив, что у него нет вопросов по условиям содержания и медицинскому обслуживанию. Член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев заявил “Ъ”, что Виктор Прозоров своей позиции не поменял и также отказался общаться с ним 4 июля. На тот момент обвиняемый содержался в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

Вменяемая в вину Виктору Прозорову статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Марина Царева, Санкт-Петербург