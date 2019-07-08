Конкурсное производство в банке «Кредит Экспресс» продлили на полгода

Арбитражный суд Ростовской области принял решение о продлении конкурсного производства в отношении ООО Коммерческий банк «Кредит Экспресс». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Конкурсное производство продлено на шесть месяцев. Таким образом, отчет конкурсного управляющего будет рассмотрен 12 декабря 2019 года.

Напомним, банк России отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс» в марте прошлого года, позже банк признали банкротом. Бывшую собственность банка в феврале этого года выставили на торги. Было выставлено 19 лотов на общую сумму 368,3 млн руб.

Кристина Федичкина