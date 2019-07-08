Детский омбудсмен заявила о необходимости реформирования института опеки в России

Институт опеки и попечительства в России необходимо реформировать, считает уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. По словам детского омбудсмена, недавний инцидент в Ярославской области с привязанным во дворе ребенком в семье опекунов стал результатом несовершенства всей системы.

«Те предложения, которые мы давали по реформированию органов опеки, к сожалению, они стоят на месте. Да, рабочая группа при министерстве просвещения создана, но до сих пор деятельных шагов, к сожалению, в этом направлении не сделала»,— сказала госпожа Кузнецова (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению омбудсмена, необходимо наладить жесткий контроль за тем, каким образом осуществляется воспитательная работа в приемных семьях. Также следует оказывать постоянную поддержку и помощь семьям, на чьем попечении находятся более трех приемных или опекаемых детей. «Или постоянная поддержка и помощь семье, или не должно быть столько детей в одной семье»,— отметила госпожа Кузнецова.

Напомним, 5 июля в Ярославской области в селе Юрьевском Мышкинского района в приемной многодетной семье представителями органов опеки был обнаружен привязанным к батарее пятилетний ребенок. Приемные родители объяснили такое отношение к ребенку воспитательной работой со стороны старших детей. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Пострадавший ребенок помещен в медучреждение, а остальные дети отправлены в социально-реабилитационный центр.

О выработке нового законопроекта, изменяющего правила усыновления и опеки, читайте в материале “Ъ” «Больше одного не усыновлять».