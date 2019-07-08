ОАЭ выводит часть войск из Йемена

Объединенные Арабские Эмираты сокращают численность войск в Йемене и переходят от военной стратегии к мирному плану. Об этом сообщил журналистам в понедельник высокопоставленный представитель ОАЭ. «Численность наших войск в провинции Ходейда действительно снижается по стратегическим и тактическим причинам»,— цитирует его агентство AFP.

Война в Йемене началась в марте 2015 года, когда силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись в страну под предлогом возвращения власти изгнанному президенту Абд-Раббу Мансуру Хади, который нашел убежище в Эр-Рияде. Хуситское движение «Ансар Аллах» и ядро бывшей партии «Всеобщий народный конгресс» контролируют около 20% территории Йемена, включая столицу страны Сану. На этой территории проживает около 80% населения Йемена. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет провели переговоры под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть соглашений об обмене пленными, а также прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН. Вопрос с пленными не решен до сих пор. Продолжаются и боевые действия. В последние недели хуситы активно атакуют аэропорты в Саудовской Аравии.

Сообщения о выводе ОАЭ большей части своих сил из йеменской кампании появились на прошлой неделе. По данным The Wall Street Journal, с конца июня ОАЭ выводят из Йемена танки, штурмовые вертолеты и сотни военнослужащих, включая тех, кто находился в районе Ходейды. По версии издания, на фоне напряженности между Тегераном и Вашингтоном в ОАЭ опасаются, что страна может стать одной из ответных целей Ирана в случае, если президент США Дональд Трамп решит нанести удар по иранской территории. В конце июня госсекретарь США Майк Помпео посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ и обсудил с руководством этих стран создание коалиции для охраны судов в районе Персидского залива от иранских нападений.

Елизавета Наумова