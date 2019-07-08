Курганская область попала в десятку регионов РФ с самыми бедными жителями

Курганская область оказалась на 79 месте рейтинга регионов России по доходам населения. За чертой бедности живет 19,4% зауральцев, за чертой крайне бедности – 2,8%. Таковы результаты исследования, проведенного «РИА Новости».

При составлении рейтинга авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году. Так, в Курганской области это соотношение составляет 1,4, регионе с самыми высокими доходами населения – Ямало-Ненецком автономном округе – 3,05, с самым низким – Республике Тыва – 0,88. Аутсайдерами рейтинга также являются Алтай (0,98) и Калмыкия (0,99). Также в конце списка находятся Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная и Чувашия, Марий Эл и Крым. Доля населения за чертой бедности в этих регионах составляет от 17,2% (Крым) до 40,1% (Тыва).