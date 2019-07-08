«Большой дисплей — не единственное достоинство»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о плюсах и минусах планшета.

Последние три года я работаю и развлекаюсь в основном на планшете. Другими словами, почти постоянно я взаимодействую с дисплеем с диагональю 13 дюймов. Поэтому когда на тесте появился 27-дюймовый монитор компании HP, глазам потребовалась пара дней, просто чтобы привыкнуть к масштабам.

Конечно, большой дисплей модели Pavilion 27 Quantum Dot — не единственное достоинство. Сам производитель считает ее изумительно тонкой и обладающей экраном кинематографического качества и широкими возможностями подключения. Заявленная толщина монитора действительно изумляет — всего 6,5 мм. Но это только верхние 2/3 устройства. В нижней части, где собрана электронная начинка, аппарат уже раздается от 5,6 см. говоря простым языком, повесить или поставить такой монитор вплотную к стене не получится.

Заметная польза маркетинговой уловки — низкий центр тяжести. Но создатели не применили дополнительную устойчивость для развития степеней свободы. Поменять высоту монитора нельзя, только наклон: 5 градусов вперед и 15 назад. Если изумительность толщины условная, то рамки HP Pavilion 27 Quantum Dot по-настоящему радуют своей миниатюрностью. По 8 мм с боков и сверху на фоне общего масштаба монитора выглядят крохотными, точнее, не выглядят никак — их просто не замечаешь. Нижняя рамка шириной 2 см смотрится органично.

Кинематографическое качество экрана обусловлено в первую очередь цветовым диапазоном, который соответствует стандарту DCI-P3 на 90%. Последний, я напомню, был принят ассоциацией крупнейших кинокомпаний. Также за картинку в HP Pavilion 27 Quantum Dot отвечает поддерживаемый режим высокого динамического диапазона HDR, а палитру, как не сложно догадаться из названия, образует квантовые точки. По сути, это нанометровые полупроводники, которые излучают разный цвет в зависимости от своих размеров и воздействий на них. Изображение отличное, но монитору было не по себе при активации в настройках Windows поддержки режимов HDR и расширенной цветовой палитры. Расширенные возможности подключения аппарата сводятся к разъемам USB-C, DisplayPort, HDMI и двум портам USB 3.0.

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