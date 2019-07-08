Бюджет Пензенской области планируется пополнить на 35,37 млрд рублей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал членов правительства активнее вести работу по пополнению регионального бюджета. Об этом он заявил вчера на оперативном совещании.

По данным министра финансов Любови Финогеевой, бюджет Пензенской области по налогам и неналоговым доходам утвержден в сумме 35,37 млрд руб., что больше на 3,4%, чем показатели предыдущего отчетного периода.

Со слов чиновницы, чтобы исполнить годовой бюджет, во втором полугодии объем поступлений должен составить 19,35 млрд руб.

Иван Белозерцев призвал разобраться, какие заявки и по каким направлениям есть от области на получение дополнительных средств из федерального бюджета. Он также потребовал активизировать работу по легализации трудовых отношений.

Иван Сергеев