Москва вошла в тройку лидеров по доступности городского Wi-Fi

Москва вошла в тройку мировых лидеров по числу бесплатных точек Wi- Fi (7,3 тыс.), следует из результатов исследования консалтинговой компании PwC. Больше доступных точек интернета только в Сеуле (8,7 тыс.) и Сингапуре (20 тыс.).

В Москве с населением 15,5 млн человек зафиксировано около 7,3 тыс. точек доступа бесплатного интернета, в Сеуле (10 млн жителей) — 8,7 тыс., тогда как в Сингапуре, в котором проживают чуть меньше 6 млн человек, насчитывается около 20 тыс. точек Wi-Fi.

Кроме того, столица России вошла в пятерку мировых лидеров по количеству установленных городских камер видеонаблюдения (168 тыс.), уступив только Лондону (500 тыс.), Пекину (430 тыс.) и Шанхаю (200 тыс.).

О развитии городского Wi-Fi в Москве читайте в материале “Ъ” «Столичный Wi-Fi пройдет фильтрацию».