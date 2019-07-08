Пермь заняла пятое место в России по количеству новых автобусов

За пять месяцев 2019 года в Перми зарегистрировано 168 новых автобусов, 100 из которых обслуживают городские маршруты общественного транспорта. Такие данные приводит агентство «Автостат». В целом по России по количеству новых единиц общественного транспорта Пермский край находится на пятом месте — после Москвы, Краснодарского края, Подмосковья и Кемеровской области.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, 85 единиц — это автобусы марки Volgabus, которые были приобретены администрацией Перми в рамках запуска пилотного проекта. Новый подвижной состав оборудован системами видеонаблюдения, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены системами отопления, кондиционирования, специальным откидным трапом, предназначенным для более комфортного доступа пассажиров в салон.

В конце 2019 года будут сформированы требования к транспортному парку, с которым будут участвовать в торгах на 2020 год частные перевозчики. Предприниматели уже сейчас начинают постепенное обновление имеющейся у них техники, чтобы соответствовать условиям, обозначенным в новых контрактах.