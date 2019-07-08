Puma провели тренировку на крыше башни «Империя»

Puma и Brothers Boxing Club провели совместную тренировку на высоте 60-го этажа в окружении небоскребов «Москва Сити». Здесь можно было сполна ощутить энергию большого города и испытать свои силы и ловкость в различных направлениях – боксе, функциональной тренировке и стретчинге. Такая ивент-коллаборация с боксерским клубом логична для бренда. Боксерское направление всегда было частью концепции Puma, а глобальные амбассадоры бренда, например, Адриана Лима и Льюис Хэмильтон, своим примером демонстрируют, что бокс – неотъемлемая часть их здорового образа жизни и он одинаково подходит как для мужчин, так и для женщин.

На мероприятии у гостей была возможность протестировать спортивные кроссовки и экипировку Puma: мужские силуэты Mantra и Hybrid NX и женские – Defy TZ, Mode XT и Hybrid NX.

Среди гостей мероприятия были актриса Ингрид Олеринская, модель и телеведущая Анастасия Смирнова, актеры Петр Романов, Владимир и Любовь Хацкевич, участник группы Quest Pistols Show Иван Кришто, солист группы MBAND Артем Кид, блогеры Анка Ахалая, Анастасия Таири и другие.