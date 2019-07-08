«С классической песчаной пустыней ассоциируется не слишком»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о новой серии украшений бренда Piaget.

Большие ювелирные дома могут позволить себе такую роскошь, как отправку своих дизайнеров в путешествие в разные уголки мира за вдохновением.

Так, например, когда Клер Шуан из Boucheron и ее команда дизайнеров делала коллекцию, посвященную России, они совершили поездку по Золотому кольцу, а когда дизайнеры Chaumet разрабатывали тему «Сокровища Африки», они имели счастливую возможность отправиться на африканский континент. И не простыми туристами: современную Кению им показал художник Эванс Мбугуа, принимавший участие в создании коллекции.

Новая коллекция Piaget Golden Oasis, впервые представленная на прошлой неделе в Париже, посвящена пустыням. Не знаю, в какую пустыню или пустыни отправлялись дизайнеры швейцарского бренда, но лично мне представляется, что это была ледяная пустыня. По крайней мере, на такие мысли наводит цветовая гамма с обилием белого и синего. Даже желтый в ней смотрится холодным арктическим солнцем. Не подходит под эту концепцию зеленый, но и с классической песчаной пустыней он ассоциируется не слишком. Как объясняют в Piaget, зеленый символизирует растения пустыни, оазисы. Относятся зеленые украшения к части коллекции Native Bloom. Другие две — Desert Minerals и Play of Lights. Флагман последней, «Игры света», — колье с бесцветными и желтыми бриллиантами огранки «маркиза» и центральным желтым бриллиантом цвета fancy vivid, огранки «кушон» и весом в 6,63 карата.

Есть в коллекции и часы. С фирменными для Piaget созданными вручную браслетами и поделочными камнями. Когда-то, в 1960-х, именно эта стилистика — сочетание полудрагоценных и поделочных камней с текстурированным золотом — принесла тогда только начинавшему свой ювелирный путь часовому бренду известность. Среди новых часов — Secret Water с циферблатами из опала и невероятным декором золотого браслета, напоминающим потрескавшиеся пески пустыни. Золото перекрывает часть циферблата и ободка в бриллиантах, как будто их занесло песком. Вот тут ассоциация с пустыней очевидна.