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Фото: Фото с сайта администрации Миллерово

Главой администрации Миллерово стал Юрий Любченко

Новым главой администрации Миллерово назначили Юрия Любченко, соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

Господин Любченко родился в сентябре 1978 года в х. Банниково-Александровском Миллеровского района Ростовской области, вырос в Миллерово. Окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция» и Академию управления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2000 года по июль 2019 года проходил службу в органах внутренних дел.

Дарья Голякова


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