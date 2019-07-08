Главой администрации Миллерово стал Юрий Любченко

Новым главой администрации Миллерово назначили Юрия Любченко, соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

Господин Любченко родился в сентябре 1978 года в х. Банниково-Александровском Миллеровского района Ростовской области, вырос в Миллерово. Окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция» и Академию управления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2000 года по июль 2019 года проходил службу в органах внутренних дел.

Дарья Голякова