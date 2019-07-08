Председатель кубанского ЖСК не платила зарплату своим подчиненным

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления жилищно-строительного кооператива «Единство» по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), сообщает пресс-служба СКР по краю.

По данным следствия, с июня 2017 года по октябрь 2018 года женщина не давала зарплату пятерым подчиненным. Задолженность составила более 670 тыс. руб. При этом фигурантка уголовного дела имела возможность рассчитаться с работниками.

Уже назначено проведение судебной бухгалтерской экспертизы. Принимаются меры к установлению имущества подозреваемой, на которое может быть наложен арест.

Андрей Ульченко