РМК инвестирует в металлургические активы в Челябинской области более 20 млрд рублей

АО «Русская медная компания» (РМК) планирует вложить в производство рафинированной меди в России около 20 млрд руб. в течении 2019-2022 годов. Инвестиционные проекты были представлены на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», сообщает пресс-служба компании.

По словам президента РМК Всеволода Левина, проекты будут реализованы в рамках долгосрочной стратегии компании, направленной на увеличение минерально-сырьевой базы и повышение производительности металлургических предприятий. Так, в 2021 году на заводе АО «Карабашмедь» планируется запустить производство медных анодов мощностью до 230 тыс. т черновой меди (265 тыс. т анодной меди) в год. Выпускаемые аноды будут перерабатываться на мощностях нового цеха электролиза меди АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (КЭМЗ), производительность которого составит 230 тыс. т катодов в год. В результате ожидается, что производительность металлургического дивизиона РМК увеличится на 40% (до 310 тыс. т катодов в год). Совокупный объем инвестиций в оба проекта составит порядка 17,5 млрд руб.

Кроме того, на КЭМЗ компания реализует новый инвестпроект по строительству цеха медной электролитической фольги толщиной от 9 до 105 микрон. Сейчас в России нет подобного производства. Запуск цеха намечен на 2020 год. Инвестиции составляют 3 млрд руб.