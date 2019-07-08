Zenith ухудшил прогноз роста рекламного рынка России в 2019 году

Агентство Zenith (входит в Publicis Media) ожидает, что рынок рекламы в России по итогам 2019 года вырастет на 6%, следует из обновленного прогноза компании (есть у “Ъ”). В предыдущем варианте прогноза, выпущенном в марте, Zenith ждал более быстрого роста рынка — на 8,2%. На вопрос “Ъ” о причинах пересмотра прогноза в компании не ответили.

Затраты компаний на телевизионную рекламу, согласно обновленному прогнозу Zenith, вырастут по итогам 2019 года только на 1%, на наружную рекламу, включая транзитную — на 3%, интернет-реклама вырастет на 14%. По другим направлениям компания ждет спада: рынок печатной рекламы сократится на 10%, рекламы на радио — на 7%.

Ранее игроки рекламного рынка начали корректировать свои прогнозы относительно рынка в России после публикации данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) за первый квартал 2019 года. По данным АКАР, рост рынка резко замедлился: в первом квартале 2018 года он составлял 13%, а в первом квартале 2019-го — только 4%. При этом АКАР впервые с 2015 года зафиксировала падение рынка телевизионной рекламы: затраты рекламодателей на ТВ снизились на 6% к аналогичному периоду прошлого года.

GroupM ранее также ухудшила свой прогноз по росту рекламного рынка в России, обосновав это замедлением рынка в первом квартале: как в мае заявила гендиректор «GroupM Россия» Мария Колосова, компания ждет роста расходов на рекламу по итогам 2019 года на 3,1%, когда как раньше прогнозировала рост в 6,4%.

Валерия Лебедева