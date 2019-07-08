После гибели отдыхающих в Джубге прокуратура проверит все кубанские пляжи

Прокуратура проверит все пляжи Краснодарского края на соблюдение правил безопасности туристических перевозок после ЧП с гибелью двух человек в Джубге, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова старшей помощницы Южного транспортного прокурора Инессы Кузнецовой. «Южной транспортной прокуратурой организованы проверки соблюдения требований законодательства безопасности мореплавания на территории региона», - сообщила она.

Внеплановые проверки уже прошли в Сочи. Как сообщает пресс-служба администрации города-курорта, на пляже в Дагомысе комиссия зафиксировала, что у водителя гидроцикла отсутствуют права на управление маломерным средством. Ему выписан штраф. В пунктах сап-серфинга нет спасательных жилетов. В ходе проверок инспекторы предъявляют претензии и к сочинским пляжам. «На некоторых пляжах отсутствуют буйковые ограждения, где-то не укомплектованы спасательные лодки», - рассказал старший государственный инспектор группы патрульной службы Сочинского инспекторского отделения Руслан Котляр.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 5 июля в 17:50 в поселке Джубга Туапсинского района в 100 метрах от берега в море перевернулся прогулочный катер «Атолл». Два человека погибли. Как сообщают СМИ, в качестве одной из версий рассматривается перегруз катера — якобы, на его борту находились свыше 40 человек. Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Туапсинский райсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца судоводителю катера.

Андрей Ульченко