УФАС аннулировало закупку «Петербургского метрополитена»

ГУП «Петербургский метрополитен» выдано предписание об аннулировании закупки запчастей подвижного состава. Соответствующая жалоба, поданная ООО «Моспик» была рассмотрена и признана обоснованной комиссией УФАС России по Санкт-Петербургу в понедельник, 8 июля, сообщили в антимонопольной службе.

Заявка на поставку электрических запасных частей подвижного состава была размещена 4 июня текущего года и разбита на 16 лотов, общая начальная (максимальная) цена по которым составила более 547 млн рублей. ООО «Моспик» в своей жалобе заявило, что «ряд чертежей, приведенных в составе документации, имеют ненадлежащее качество и содержат нечитаемые параметры и значения, ряд чертежей отсутствует».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что УФАС также аннулировало две закупки петербургского метрополитена на общую сумму более 880 млн руб.