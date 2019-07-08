Обвинение в крупном пожаре на «Синтез-каучуке» предъявлено 43-летнему аппаратчику

Прокуратура Стерлитамака направила в городской суд уголовное дело в отношении 43-летнего аппаратчика ОАО «Синтез-каучук» Эдуарда Сайфуллина. Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ). По версии обвинения, действия сотрудника завода, исполнявшего в ноябре 2018 года обязанности начальника смены, привели к возникновению взрыва и пожара в одном из цехов, в котором пострадали четыре человека, а предприятию был нанесен ущерб в размере 400 тыс. руб. «Он должным образом не проверил готовность объекта к проведению работ и дал команду на их выполнение»,— отмечают в прокуратуре. Обвиняемый в ходе следствия признал вину.

Ирина Самойлова