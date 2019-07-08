«Это предвыборное шоу, в котором Москва не должна участвовать»

Владимир Зеленский пригласил Владимира Путина в Минск на переговоры. Украинский лидер записал видеообращение, которое он выложил у себя в Facebook. Среди заявленных тем — принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины. По мнению Зеленского, встречу можно провести с участием лидеров Германии, Франции, Великобритании и США. В Кремле пообещали изучить предложение Владимира Зеленского. Состоятся ли переговоры глав государств? Этот вопрос ведущий «Ъ FM» Петр Косенко обсудил с международным обозревателем «Ъ» Максимом Юсиным.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: Пока я не готов отвечать. Это абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспектива у такой встречи. Во-вторых, нужно понять, что за формат предлагается. Дело в том, что США не являются участниками нормандского процесса. И как быть с минскими договоренностями, под которым стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки? Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу сказать о какой-то реакции.

— Насколько неожиданно прозвучало предложение Зеленского?

— Для меня большей неожиданностью стало, с какой серьезностью пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на это предложение отвечал. Потому что, мне кажется, оно не заслуживает столь серьезного ответа. Этот ролик — это хайп, предвыборное шоу, в котором Москва, уважая себя, просто не должна участвовать. Как только начнешь анализировать это предложение, понимаешь его абсурдность. Представьте себе, что Дональд Трамп по первому зову Зеленского бросит все и полетит в Минск к Александру Лукашенко, который тоже диктатор для американцев, против него санкции введены. И еще Тереза Мэй — делать ей больше нечего. В Великобритании выбирают ее преемника, ее голова забита «Брекситом», но нет, она, все откладывая, полетит в Минск. Удивительно, что Зеленский еще не пригласил польского президента Анджея Дуду, литовскую госпожу президента Грибаускайте, пока она еще окончательно не ушла от власти. На самом деле, просто жалко времени государственных деятелей, чтобы отвечать на полном серьезе на подобное предложение. Я надеюсь, что и Эмманюэль Макрон, и Ангела Меркель не будут его на это тратить.

— Как стоит отвечать Москве на предложение Зеленского?

— Вы знаете, тоже начать «троллить» его. Сказать, что это настолько серьезное предложение, что надо вначале дождаться реакции Соединенных Штатов, Великобритании, потому что они впервые приглашены в наш формат, и вот если те согласятся прилететь, дождаться, наконец, реакции Александра Григорьевича Лукашенко, потому что напрашиваться в гости, не спросив хозяина, — это тоже как-то не по-нашему, мы же вежливые люди. После того, как реакция всех будет сформулирована, естественно, и госпожи Меркель, господина Макрона, вклад которых в реализацию минского процесса мы всячески приветствуем, мы сформулируем свою позицию, а так из уважения к нашим партнерам мы пока помолчим. Вот это единственная, по-моему, возможная реакция.

Сергей Уткин, заведующий сектором стратегических оценок Института мировой экономики и международных отношений РАН: «В какой-то момент переговоры должны пройти, это понятно. Вопрос в деталях: как именно, когда и какие предварительные условия для этого необходимо соблюсти. Тем для разговора более чем достаточно. И хочется верить, что, несмотря на все проблемы, эти переговоры окажутся возможными и помогут снять часть того напряжения, которое сохраняется в зоне конфликта. Приглашение США и Великобритании — это прозрачный намек на Будапештский меморандум, на который Украина любит ссылаться, и, соответственно, попытка привлечь те страны, которые в свое время одобрили его».

— А если в мировых озвученных столицах это предложение будет воспринято позитивно? Предположим, поедет не Дональд Трамп, а госсекретарь Соединенных Штатов на подобную встречу.

— Я боюсь, что это будет не госсекретарь США, а небезызвестный господин Волкер, который даже не получает официальную зарплату от американского государства, а живет за счет средств от двух фондов, один из них связан с украинскими властями. Я думаю, что в этом случае Москва получит действительно веский повод для того, чтобы вежливо отказаться от участия в подобном мероприятии. Потому что Владимиру Путину с Волкером не то что за одним столом, на одном гектаре делать нечего.