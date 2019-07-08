Ак Барс Банк запускает специальный тарифный план для участников госзакупок

Ак Барс Банк предлагает участникам госзакупок обновленный тариф при открытии специального счета без ежемесячной платы и до 4% на остаток — «Победный счет».

Условия пакета предусматривают отмену ежемесячной платы за пользование специальным счетом и начисление до 4% годовых на остаток. Чтобы подключиться к тарифу «Победный счет» клиенту не обязательно иметь действующий расчетный счет в Ак Барс Банке.

Сервис по спецсчетам для участников госзакупок является неотъемлемой частью экосистемы Ак Барс Банка. Банк в течение часа выдает банковские гарантии для обеспечения заявок на участие в конкурсе/аукционе и исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Также клиенты могут оформить экспресс кредиты на исполнение контракта от 300 000 до 10 000 000 рублей без залога, сроком до 24 месяцев, с процентной ставкой от 18%.

Подробная информация об условиях тарифа «Победный счет» указана на сайте.

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